انقطاع الكهرباء عن سوريا بعد انفجار خط غاز نجم عن "عمل إرهابي"

دمشق /سما/

وقع انفجار في خط غاز رئيسي في ريف دمشق، فجر اليوم الاثنين، تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أنحاء سوريا، في حادثة قالت السلطات إنها نجمت عن "عمل إرهابي"، من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عنه.

ويعدّ هذا الانفجار الأحدث ضمن سلسلة اعتداءات استهدفت في السنوات الأخيرة إمدادات أو مرافق حيوية بينها أنابيب غاز ومنشآت نفطية بحرية أو محطات توليد للكهرباء، وهي قطاعات استنزفتها سنوات الحرب الدامية.

وأفاد وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال محمد زهير خربوطلي، بأن "انفجاراً وقع في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا"، موضحًا أن الانفجار هو السادس من نوعه الذي يتعرض له الخط في المنطقة نفسها.

وقال وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تسيير الأعمال علي غانم، إنّ الانفجار "ناجم عن عمل إرهابي"، وفق سانا، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.

ويعد هذا الخط الرئيسي المسؤول عن تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، وفق غانم. ويبلغ قطره 36 إنشاً وباستطاعة سبعة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً.