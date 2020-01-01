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"اقتصاد غزة" تحذر من تفاقم الأوضاع الاقتصادية حال استمر منع إدخال البضائع

الإثنين 24 أغسطس 2020 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اقتصاد غزة" تحذر من تفاقم الأوضاع الاقتصادية حال استمر منع إدخال البضائع


غزة /سما/

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني من تفاقم الأوضاع الاقتصادية حال استمر الاحتلال منع إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال مدير عام المعابر والتجارة في الوزارة، رامي أبوالريش،  إن الاحتلال يمارس سياسة الضغط على سكان القطاع من خلال مواصلة إغلاق المعابر وتشديد الإجراءات التعسفية على أهالي قطاع غزة.

وأضاف أبو الريش أن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يغلق معبر كرم أبوسالم لليوم 12 على التوالي ويمنع إدخال مواد البناء والمحروقات، في حين سمح بإدخال المواد الغذائية والطبية بشكل جزئي..

وطالب بضرورة التحرك العاجل والفوري من قبل المؤسسات الدولية والحقوقية لوضع حد لاستمرار الإغلاق لما له من عواقب وخيمة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

#الاقتصاد الوطني #غزة #معبر كرم ابو سالم

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