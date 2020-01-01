  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تقبض على سائق مركبة قام بدهس شخصين في جنين

الإثنين 24 أغسطس 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على سائق مركبة قام بدهس شخصين في جنين


جنين /سما/

قبضت الشرطة، اليوم، على سائق مركبة قام بدهس شخصين ولاذ بالفرار في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، انه وبناء على بلاغ وصل إلى غرفة عمليات الشرطة عن قيام مركبه بدهس شخصين ولاذت بالفرار في مدينة جنين حيث تم إرسال الإسعاف والشرطة إلى المكان وتم نقل الإصابتين إلى المشفى لتلقي العلاج وقد وصفت إصابتهم بالمتوسطة .

وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تم رصد مكان وجود المركبة وتحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى المكان وتم ضبط المركبة وإلقاء القبض على السائق .

واكدت، بأنه تم حجز المركبة وتوقيف السائق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا وإحالته للنيابة العامة .

#الشرطة #جنين

الأكثر قراءة اليوم

وسائل اعلام اسرائيلية تستعرض استعدادات الجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة..

وليد العوض يتساءل: كيف لا يصل السولار لمحطة الكهرباء ويصل في نفس الوقت للمولدات؟

الجيش الإسرائيلي يُعد بنك أهداف عميقة في قطاع غزة

اشتية: التعليم الجامعي سيكون عن بعد وهذا ما قاله حول تأخر صرف الرواتب..

قيادي بالجهاد يكشف هدف الاحتلال من جولة التصعيد: إخافة الفلسطينيين وتمرير صفقة القرن..!

نتنياهو يعلن قبوله عرضًا من حزب غانتس لمنع الانتخابات.. ويؤكد دول اخرى ستشارك اسرائيل بالسلام قريبا

حماس من تحدد نغمة الحياة.. اسرائيل هيوم: بالونات غزة حولت حياة مستوطني الغلاف لجحيمٍ لا يطاق

الأخبار الرئيسية

الغرفة المشتركة: لن نسمح للعدو بالتغول على الصيادين من أبناء شعبنا..

الجيش

قائد فرقة غزة السابق بجيش الاحتلال: على الفلسطينيين تقديم تنازلات عاجلًا أم آجلًا..!

7

حماس: تلقينا دعوة لحضور اجتماع مشترك للفصائل الفلسطينية في موسكو..

الصحة : تسجيل 4 حالات وفاة و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا

انتحار شاب شنقًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة