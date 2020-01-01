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غزة: تحرير 40 محضر ضبط واتلاف بضائع ومنتجات منتهية الصلاحية

الإثنين 24 أغسطس 2020 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تحرير 40 محضر ضبط واتلاف بضائع ومنتجات منتهية الصلاحية


غزة /سما/

نظمت وزارة الاقتصاد بغزة 121 زيارة وجولة تفتيشية على الأسواق في جميع محافظات غزة .

وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أن طواقم حماية المستهلك حررت 40 محضر ضبط وإتلاف لبضائع ومنتجات منتهية الصلاحية، وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية .

وأعلنت أن الطواقم أتلفت عصائر ومعجون أسنان وطحين فاسد وملح طعام ولحوم ظهر عليها الفساد.، وأضافت، أن الطواقم تمكنت من ضبط 60 دجاجة صغيرة مريضة خلال جولاتها على محال بيع الدواجن وسحب عينات من منتجات للفحص المخبري ، فيما صادرت الطواقم أجهزة تعبئة غاز وموازين، لخطورتها على حياة المواطنين.

وسجلت الطواقم محاضر استدعاء لعدد من التجار وتعهدات لهم من أجل إكمال باقي الإجراءات في الوزارة.

#غزة #وزارة الاقتصاد

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