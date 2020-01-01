قائد فرقة غزة السابق بجيش الاحتلال: على الفلسطينيين تقديم تنازلات عاجلًا أم آجلًا..!

القدس المحتلة /سما/

علق قائد فرقة غزة السابق، اللواء احتياط يوسي باخر، على مجموعة من القضايا السياسية والأمنية، اتفاق إسرائيل والإمارات، إن "الاتفاق يوصل قناعة للفلسطينيين مفادها أنهم لا يستطيعون السيطرة أكثر على منظومة العلاقات بيننا وبين العالم الإسلامي".



وأضاف أن "الفلسطينيين سيحتاجون إلى الذهاب معنا نحو التطبيع، وعليهم تقديم تنازلات عاجلًا أم آجلًا".



وفيما يتعلق بملف الجنود الأسرى والمفقودين في غزة، قال باخر: "من يعرف نفسية حماس يستطيع أن يفهم أن التسهيلات أو التضييق الاقتصادي لن يُجبر حماس أو يدفعها للتنازل عما تعتبره إنجاز استراتيجي، ألا وهو الأسرى والجثث لديها، وسيكون فقط من الممكن حل هذا الملف مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين أحياء"، على حد قوله.



وحول التوتر في الجنوب، قال باخر: إن "حماس تمر بأزمة اقتصادية خانقة، وما يحدث هو إشارات بسبب الضائقة الاقتصادية"، وفق تعبيره.