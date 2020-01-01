حماس: تلقينا دعوة لحضور اجتماع مشترك للفصائل الفلسطينية في موسكو..

غزة /سما/

تستضيف العاصمة الروسية موسكو، اجتماعا جديدا لقيادات مختلف الفصائل الفلسطينية، وأتت فكرة الاجتماع استمرارا للاجتماع الذي عقد في رام الله، وبدعوة من قبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي على الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي بادر إلى الاتصال بمختلف قيادات الفصائل.

وأكد رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس وعضو مكتبها حسام بدران، إن الحركة تلقت دعوة لحضور اجتماع مشترك للفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو.

وذكر أن اتصالات تمت مؤخرا بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع عدد من قيادات الفصائل. مرحبا بدوره بالدعوة وبالموقف الروسي من الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح القيادي في حماس أن العنوان الرئيسي للقاء موسكو متعلق بسبل ترتيب البيت الفلسطيني، وتوحيد الموقف إزاء مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الفلسطينيين، وللمساهمة في تعزيز الحالة الوطنية الداخلية.

وأشار بدران إلى أنه لم يتم تحديد مواعيد للاجتماع إلى الآن، لكنه جدد ترحيبه بالدور الروسي، وقال إنه "يمثل إضافة نوعية للجهود التي تبذلها جهات أخرى أيضا".

واستذكر علاقات موسكو القوية والمستمرة مع مختلف الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حماس وفتح، مبينا أن ذلك ساعدها على لعب هذا الدور، مشيرا إلى أنه سبق أن استضافت موسكو الفصائل بشكل فردي وجماعي.

وأجرت حماس اتصالات ولقاءات مع مسؤولين في دول عدة للتأكيد على موقف الفلسطينيين بعدم الاستجابة للضغوط الأميركية والإملاءات الإسرائيلية.

وقال بدران إن حماس تسعى لإيجاد حالة وطنية متفق عليها لمواجهة صفقة القرن، ومن المهم جدا أن يكون الصوت الفلسطيني موحد في رفض الصفقة.

وأوضح أن هناك دول تتواصل مع حماس، لكنها ليست جزءا من المحاور والخلافات في الإقليم، وتنادي دوما للوحدة، وهي إلى ذلك تطلب من الجميع دعم القضية الفلسطينية بعيدا عن أي صراعات تهدف إلى حرف البوصلة عن فلسطين.