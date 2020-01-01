بلدية غزة تعلق على أزمة توصيل المياه لمنازل المواطنين

غزة / سما /

أكد رئيس بلدية غزة يحيى السراج، أن توقف محطة توليد الكهرباء وتقليل جدول ساعات الوصل فاقم من أزمة توصيل المياه لمنازل المواطنين.

وقال السراج في تصريح إذاعية : "نعمل بالقدر الكافي لتوصيل المياه للمنازل ومطلوب من المواطنين التعاون بترشيد استهلاك المياه".

وأضاف أن الحل الوحيد للتغلب على أزمة المياه في ظل ازمة الكهرباء القائمة هو توفير خزانات أرضية بمنازل المواطنين تساهم بتوصيلها لأسطح المنازل عند توفر الكهرباء.

وبين السراج أنهم خاطبوا الكثير من المؤسسات والحكومة بغزة لتوفير الوقود دون الحصول على أي استجابة لذلك.

ولفت إلى أن لديهم 8 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بمدينة غزة يحتاج تشغليها 500 دولار لكل ساعة.

وشدد على أن توقف محطات الصرف الصحي يتسبب بكوارث بيئية وصحية لا تُحمد عواقبها.