الشرافي: الحصار والعدوان على غزة جريمة ودليل همجية الاحتلال

غزة / سما /

أكد النائب في المجلس التشريعي الدكتور يوسف الشرافي أن العدو الاسرائيلي في كل يوم يؤكد مدى همجيته وعدم التزامه لا بقوانين ولا بأعراف دولية ولا بإنسانية، مشدداً أن استمرار الحصار والعدوان على غزة جريمة صهيونية.

وقال النائب الشرافي في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية للكتلة (24/8):" إن تجرأ الاحتلال على كل ما هو إنساني وتجرئه على الحجر والشجر وعلى المقدسات، من خلال ما يحصل في القدس وما يحصل في تدمير بيوت أهل القدس والأوامر الظالمة التي تصدر لأهلنا في القدس بهدم بيوتهم يعكس همجية الاحتلال"

وأضاف النائب الشرافي:" مقاومتنا الباسلة هي التي ستلجم هذا العدو وتوقف اعتداءاته، وإلا فإن المغتصبين سيدفعون ثمن هذه الجرائم على أيدي المقاومة ".

وأوضح النائب د. الشرافي أن استمرار الحصار والعدوان الاسرائيلي على غزة تعبير عن حقيقة الاحتلال المجرم المحاصر لقطاع غزة لأكثر من 14 سنة مما يمثل جريمة إبادة جماعية، مشيراً أن ذلك يمثل تجاوز للقانون الدولي ويؤكد على أن ما يقوم به الاحتلال من حصار لغزة يمثل جريمة إبادة جماعية بحق أكثر من 2 مليون يعيشون في قطاع غزة.

وأدان النائب الشرافي استمرار الحصار والعدوان الاجرامي على غزة، داعياً منظمات حقوق الانسان والمؤسسات العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أن تأخذ دورها الحقيقي في فضح جرائم الاحتلال وإيقاف عدوانه.

ودعا النائب الشرافي المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية وأحرار العالم أن يتصدوا لهذا العدوان الظالم على المدنيين في قطاع غزة، موضحاً أن صمود شعبنا الفلسطيني هو الضامن الأساس في إيقاف هذه الهجمات.