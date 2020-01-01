بومبيو خلال لقائه نتنياهو : ملتزمون بالإبقاء على التفوق العسكري لإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو أن بلاده ملتزمة بالحفاظ والإبقاء على التفوق العسكري لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي بأن بلاده لديها علاقات عسكرية وطيدة مع الإمارات، وعليه ستواصل واشنطن فحص مسار صفقة الأسلحة وبيع الإمارات الطائرات للدفاع عن ذاتها من التحديد الإيراني، على حد تعبيره.

وردت تصريحات بومبيو خلال المؤتمر الصحافي المشتركة الذي عقده ظهر اليوم الإثنين، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة، وذلك في أعقاب جلسة المشاورات التي جمعتهما وتمحورت حول تعزيز التعاون الاقتصادي واتجاري بين البلدين، واتفاقيات التطبيع والتحالف مع الإمارات، والنووي الإيراني واستئناف العقوبات على طهران.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى اسرائيل بعد 10 أيام من الإعلان عن التطبيع الإماراتي برعاية أميركية، فيما تحث واشنطن دول عربية أخرى على إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل في أعقاب الاتفاق مع الإمارات.

والتقى بومبيو نتنياهو في مكتب الأخير بالقدس المحتلة، حيث حط وزير الخارجية الأميركية صباح اليوم في مطار بن غوريون، وذلك ضمن جولة إقليمية لمدة 5 أيام يزور خلالها البلاد، والسودان، والبحرين والإمارات.

وناقش بومبيو مع نتنياهو النووي الإيراني وتفعيل العقوبات على طهران، وكذلك سبل تعزيز التحالف الإماراتي الإسرائيلي وكيفية تعميق العلاقات بين إسرائيل والمزيد من الدول العربية والإسلامية، والدفع لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمزيد من الدول في الشرق الأوسط.

كما طالب بومبيو نتنياهو بفرض قيود على "التوغل الصيني" للاقتصاد الإسرائيلي، وبحث معه تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين إسرائيل وأميركا.

وخلال زيارته القصيرة وقبل المغادرة والسفر إلى السودان، يلتقي وزير الخارجية الأميركي نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي ووزير الأمن، بيني غانتس.

وسيبحث بومبيو مع المسؤولين السودانيين في الخرطوم "المرحلة الانتقالية" وفرص تطبيع رسمي للعلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسودان، بحسب ما ذكر المتحدث باسمه في واشنطن.