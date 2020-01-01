  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مصر بالمركز ٩٩ في سرعة الإنترنت.. و٣ دول خليجية بالصدارة

الإثنين 24 أغسطس 2020 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر بالمركز ٩٩ في سرعة الإنترنت.. و٣ دول خليجية بالصدارة


وكالات / سما /

أظهرت بيانات موقع قياس سرعة الإنترنت "سبيد تيست"، أن مصر احتلت المركز 99 عالميا خلال شهر تموز/ يوليو الماضي في متوسط سرعة الإنترنت عبر المحمول، من أصل 138 دولة.

وبلغ متوسط سرعة الإنترنت في مصر، بحسب "سبيد تيست"، خلال تموز/ يوليو، 20.04 ميجا، مقابل سرعة بلغت 110.90 ميجا في الإمارات التي احتلت المركز الأول، تلتها كوريا الجنوبية بـ109.04 ميجا، ثم الصين ثالثا بـ105.11 ميجا، وقطر رابعا بـ88.78 ميجابايت، والسعودية خامسا بـ71.73 ميجا، ثم هولندا سادسا بـ71.22 ميجا، تلتها أستراليا سابعا بـ68.29 ميجا، ثم كندا ثامنا بـ67.69 ميجا، وبلغاريا تاسعا بـ66.23 ميجا، والنرويج عاشرا بـ64.59 ميجا.


وجاءت البحرين في المركز الـ40 بمتوسط سرعة بلغت 40.39 ميجا، ثم لبنان في المركز الـ42 بـ39.72 ميجا، والمغرب في المركز الـ43 بـ39.32 ميجا، ثم تركيا في المركز الـ48 بمتوسط سرعة 37.72 ميجا، وإيران في المركز الـ74 بـ27.27 ميجا، والأردن في المركز الـ83 بـ24.71 ميجا، والكيان المحتل في المركز الـ93 بـ21.52 ميجا.

واحتلت دولة أفغانستان ذيل القائمة، إذ جاءت في المركز الـ138 بـ5.66ميجا.

#سبيد تيست #مصر #الانترنت #السرعة

الأكثر قراءة اليوم

وسائل اعلام اسرائيلية تستعرض استعدادات الجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة..

إسرائيل ترفض مطالب حماس.. والتصعيد يلوح بالأفق بعد فشل وساطات نزع فتيل الانفجار

وليد العوض يتساءل: كيف لا يصل السولار لمحطة الكهرباء ويصل في نفس الوقت للمولدات؟

"السيادة لم تعد موجودة على الطاولة".. مخطط الضم طرحه كوشنر لتهديد الفلسطينيين!

قيادي بالجهاد يكشف هدف الاحتلال من جولة التصعيد: إخافة الفلسطينيين وتمرير صفقة القرن..!

نتنياهو يعلن قبوله عرضًا من حزب غانتس لمنع الانتخابات.. ويؤكد دول اخرى ستشارك اسرائيل بالسلام قريبا

"لا نخشى المواجهة".. حماس تحذر من استمرار حصار قطاع غزة وتحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد فيه

الأخبار الرئيسية

الصحة : تسجيل 4 حالات وفاة و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا

انتحار شاب شنقًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

اشتية: التعليم الجامعي سيكون عن بعد وهذا ما قاله حول تأخر صرف الرواتب..

جيش

الجيش الإسرائيلي يُعد بنك أهداف عميقة في قطاع غزة

حماس من تحدد نغمة الحياة.. اسرائيل هيوم: بالونات غزة حولت حياة مستوطني الغلاف لجحيمٍ لا يطاق