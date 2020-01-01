مصر بالمركز ٩٩ في سرعة الإنترنت.. و٣ دول خليجية بالصدارة

وكالات / سما /

أظهرت بيانات موقع قياس سرعة الإنترنت "سبيد تيست"، أن مصر احتلت المركز 99 عالميا خلال شهر تموز/ يوليو الماضي في متوسط سرعة الإنترنت عبر المحمول، من أصل 138 دولة.

وبلغ متوسط سرعة الإنترنت في مصر، بحسب "سبيد تيست"، خلال تموز/ يوليو، 20.04 ميجا، مقابل سرعة بلغت 110.90 ميجا في الإمارات التي احتلت المركز الأول، تلتها كوريا الجنوبية بـ109.04 ميجا، ثم الصين ثالثا بـ105.11 ميجا، وقطر رابعا بـ88.78 ميجابايت، والسعودية خامسا بـ71.73 ميجا، ثم هولندا سادسا بـ71.22 ميجا، تلتها أستراليا سابعا بـ68.29 ميجا، ثم كندا ثامنا بـ67.69 ميجا، وبلغاريا تاسعا بـ66.23 ميجا، والنرويج عاشرا بـ64.59 ميجا.



وجاءت البحرين في المركز الـ40 بمتوسط سرعة بلغت 40.39 ميجا، ثم لبنان في المركز الـ42 بـ39.72 ميجا، والمغرب في المركز الـ43 بـ39.32 ميجا، ثم تركيا في المركز الـ48 بمتوسط سرعة 37.72 ميجا، وإيران في المركز الـ74 بـ27.27 ميجا، والأردن في المركز الـ83 بـ24.71 ميجا، والكيان المحتل في المركز الـ93 بـ21.52 ميجا.



واحتلت دولة أفغانستان ذيل القائمة، إذ جاءت في المركز الـ138 بـ5.66ميجا.