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صيام: 18 الف منزل مهدد بالهدم بالقدس المحتلة

الإثنين 24 أغسطس 2020 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صيام: 18 الف منزل مهدد بالهدم بالقدس المحتلة


القدس المحتلة / سما /

قال نائب محافظ القدس عبد الله صيام، اليوم الاثنين، إن 18 ألف منزل في مدينة القدس المحتلة، مهدد بالهدم.

وأضاف صيام في حديثه لإذاعة صوت فلسطين، أن ملفات هذه المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم في أدراج محاكم الاحتلال، رغم أن هناك حاجة لأكثر من 15 ألف وحدة سكنية لأبناء القدس سيما جيل الشباب.

وأشار إلى أن سياسة الاحتلال في هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة، تأتي في سياق الأجراء العقابي والتهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين، وتهويد وأسرلة المدينة المحتلة.

وتتعمد سلطات الاحتلال تنفيذ سياسة هدم المنازل بالقدس من أجل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بصمت، والتخلص من الوجود الفلسطيني بالقدس.

يذكر أنه منذ بداية العام الجاري أصدرت سلطات الاحتلال نحو 650 أمر هدم إداري وقضائي لمنازل ومنشآت لمقدسيين، منها ما هو محدد المدة للهدم وآخر غير محدد.

#محافظ القدس #هدم منازل #الاحتلال

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