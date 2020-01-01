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هذه الأطعمة تخفف من آلام الظهر.. تعرف إليها

الإثنين 24 أغسطس 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذه الأطعمة تخفف من آلام الظهر.. تعرف إليها


وكالات / سما /

قالت إدارة الصحة الوطنية البريطانية "NHS"، إن آلام الظهر تعد حالة شائعة تؤثر على معظم الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم.

وأضافت: بحسب "إكسبريس": "يمكن أن ينجم ألم الظهر عن تناول نظام غذائي غير صحي، أو النوم في وضعية غير صحيحة معظم الأوقات. ولكن، يمكن تسريع الشفاء، أو حتى منع ظهور آلام الظهر في المقام الأول، عن طريق إجراء بعض التغييرات على خطة نظامك الغذائي.

وتعد البطاطا الحلوة من أفضل الأطعمة التي تضيفها إلى نظامك الغذائي، إذا كنت تعاني من آلام الظهر، وفقا لجراح العظام الدكتور برانكو بربا.

وأوضح بريا أن البطاطا الحلوة نبات مضاد للالتهابات، وهو مفتاح لمكافحة آلام أسفل الظهر.

وقال بربا: "قد يفاجئك معرفة أن الأطعمة الالتهابية موجودة. ويمكن أن يؤدي تناول هذه الأطعمة إلى تفاقم آلام الظهر، ولكن لحسن الحظ هناك أيضا بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالتحسن. ويمكن أن تساعدك البطاطا الحلوة أيضا في تقليل الالتهاب. ويعتبر البعض أن البطاطا الحلوة "طعام خارق"، ما يعني أنها مليئة بالعناصر الغذائية، التي قد تساعدك على منع الالتهاب".

وأضاف: "البطاطا الحلوة تعد طبقا جانبيا سهلا في وجبة العشاء. قم بإقرانها مع السمك مثل السلمون، لمضاعفة الفعالية المضادة للالتهابات".

وفي غضون ذلك، يمكنك أيضا تقليل خطر الإصابة بآلام الظهر، عن طريق إضافة المزيد من الزعتر إلى نظامك الغذائي، كما يُزعم.

ويعتبر الزعتر مضادا طبيعيا للالتهابات، كما أنه يحتوي على عدد من المكونات النشطة التي تمنع الشعور بالألم.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية؛ إن التمارين المنتظمة والقيام بتمارين التمدد، يمكن أن تساعد أيضا في منع عودة آلام الظهر.

#الظهر #آلام #الصحة

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