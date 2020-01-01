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الصين تسجل 210 ألف شركة جديدة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي

الإثنين 24 أغسطس 2020 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تسجل 210 ألف شركة جديدة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي


وكالات / سما /

أظهرت بيانات أن الصين تشهد زيادة في عدد الشركات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي بفضل تدفق رواد الأعمال لتحقيق النمو في القطاع.

وحتى يوم الخميس، شهدت الصين تسجيل أكثر من 210 آلاف شركة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي حديثا لهذا العام، بزيادة 45.27 في المائة على أساس سنوي، وفقا لبيانات أصدرتها تيانيانتشا، منصة للبيانات التجارية.

وأظهرت البيانات أن ما يقرب من 950 ألف شركة في الصين تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات ومعالجة البيانات والحوسبة السحابية والتعرف على الصوت والصورة ومعالجة اللغة الطبيعية.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصين إلى 12.75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، وفقا للبيانات.

#الصين #الذكاء الاصطناعي #الروبوتات

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