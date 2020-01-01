  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو

اشتية: سنوفر 40 مليون شيكل لتوفير بنبة تحتية صحية للمدارس وهذا ما قاله حول تأخر صرف الرواتب..

الإثنين 24 أغسطس 2020 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: سنوفر 40 مليون شيكل لتوفير بنبة تحتية صحية للمدارس وهذا ما قاله حول تأخر صرف الرواتب..


رام الله / سما /

 أكد مجلس الوزراء خلال افتتاح الجلسة الاسبوعية، اليوم الاثنين، أن قراره حول كيفية إدارة العملية التعليمية في المدارس ستصدر خلال هذا الأسبوع بعد أن تنهي وزارة التربية والتعليم اجتماعاتها وتنسيقها مع خبراء وزارة الصحة، كما سيتم توفير مبلغ 40 مليون شيكل لتوفير بنبة تحتية صحية للمدارس.

وقال: نتابع موضوع كورونا لحظة بلحظة، وأعداد الإصابات ثابتة ولكنها ليست بانخفاض، والمهم أن نسبة التعافي تفوق نسبة الإصابات، داعيا المواطنين لأخذ الموضوع بجدية اكبر، "انظروا الى العالم حولكم، بدأ الفايروس يعود والإصابات تزيد في معظم دول العالم، فلنكن نحن استثناءً ايجابيا".

وأِشار الى أن سير العملية التعليمية في الجامعات سيكون عن بعد، ماعدا المختبرات والتدريب السريري وطلبة الدراسات العليا وطلبة السنة الأولى ضمن إجراءات الوقاية.

وعن التأخر في صرف الرواتب للموظفين، قال: بقي ايام لنهاية الشهر وانا اعلم حجم العبء الكبير على الموظفين العسكريين والمدنيين من أطباء وممرضين ومختصين ومعلمين وكوادر الوزارات والمؤسسات. ونعيش معكم كل يوم وانا ادرك صعوبة الظرف، وسيقدم وزير المالية للمجلس تقريره حول الوضع المالي والامكانيات المتاحة للرواتب، وسوف نحفظ لكل منكم حقه كما عهدتمونا".

#اشتية #رواتب #حكومة #مدراس #جامعات #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

طباخ صدام حسين يكشف أسرارا جديدة لم يجرؤ أحد على التصريح بها

يديعوت : اسرائيل تسعى لإدخال الإمارات في عملية التهدئة وضخّ الأموال لغزة

إسرائيل ترفض مطالب حماس.. والتصعيد يلوح بالأفق بعد فشل وساطات نزع فتيل الانفجار

وليد العوض يتساءل: كيف لا يصل السولار لمحطة الكهرباء ويصل في نفس الوقت للمولدات؟

"السيادة لم تعد موجودة على الطاولة".. مخطط الضم طرحه كوشنر لتهديد الفلسطينيين!

قيادي بالجهاد يكشف هدف الاحتلال من جولة التصعيد: إخافة الفلسطينيين وتمرير صفقة القرن..!

هآرتس: مصر وسيط أساسي وقطر لاعب ثانوي بين غزة و"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

جيش

الجيش الإسرائيلي يُعد بنك أهداف عميقة في قطاع غزة

حماس من تحدد نغمة الحياة.. اسرائيل هيوم: بالونات غزة حولت حياة مستوطني الغلاف لجحيمٍ لا يطاق

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الجيش

وسائل اعلام اسرائيلية تستعرض استعدادات الجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة..

كهرباء

وليد العوض يتساءل: كيف لا يصل السولار لمحطة الكهرباء ويصل في نفس الوقت للمولدات؟