اشتية: سنوفر 40 مليون شيكل لتوفير بنبة تحتية صحية للمدارس وهذا ما قاله حول تأخر صرف الرواتب..

رام الله / سما /

أكد مجلس الوزراء خلال افتتاح الجلسة الاسبوعية، اليوم الاثنين، أن قراره حول كيفية إدارة العملية التعليمية في المدارس ستصدر خلال هذا الأسبوع بعد أن تنهي وزارة التربية والتعليم اجتماعاتها وتنسيقها مع خبراء وزارة الصحة، كما سيتم توفير مبلغ 40 مليون شيكل لتوفير بنبة تحتية صحية للمدارس.

وقال: نتابع موضوع كورونا لحظة بلحظة، وأعداد الإصابات ثابتة ولكنها ليست بانخفاض، والمهم أن نسبة التعافي تفوق نسبة الإصابات، داعيا المواطنين لأخذ الموضوع بجدية اكبر، "انظروا الى العالم حولكم، بدأ الفايروس يعود والإصابات تزيد في معظم دول العالم، فلنكن نحن استثناءً ايجابيا".

وأِشار الى أن سير العملية التعليمية في الجامعات سيكون عن بعد، ماعدا المختبرات والتدريب السريري وطلبة الدراسات العليا وطلبة السنة الأولى ضمن إجراءات الوقاية.

وعن التأخر في صرف الرواتب للموظفين، قال: بقي ايام لنهاية الشهر وانا اعلم حجم العبء الكبير على الموظفين العسكريين والمدنيين من أطباء وممرضين ومختصين ومعلمين وكوادر الوزارات والمؤسسات. ونعيش معكم كل يوم وانا ادرك صعوبة الظرف، وسيقدم وزير المالية للمجلس تقريره حول الوضع المالي والامكانيات المتاحة للرواتب، وسوف نحفظ لكل منكم حقه كما عهدتمونا".