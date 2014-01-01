ناشط إسرائيلي : "منغستو" ليس على جدول أعمال الحكومة

القدس المحتلة / سما /

أعرب الناشط الاجتماعي الإسرائيلي آفي يلاو، صباح الاثنين، عن إحباطه من عدم التطرق لقضية الأسير ذو الأصول الإثيوبية لدى المقاومة بغزة "أبارا منغستو" في الخطابات الحكومية الرسمية.



وقال يلاو، وفقًا لموقع القناة العبرية السابعة: إن الحكومة الإسرائيلية تمارس أبشع أنواع التمييز العنصري ضد "منغستو"، مضيفًا، "لو كان منغستو أبيضًا لكان الموضوع مختلفًا".



وأكد "اليوم ذكرى ميلاد منغستو الـ ٣٤، هو ليس على جدول أعمال المجتمع الإسرائيلي".



ومطلع أبريل/نيسان 2016، كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس -للمرة الأولى- عن وجود 4 إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف رسميًا ما إذا كانوا أحياءً أم أمواتًا.



وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في أوقات سابقة، فقدان جثتي جنديين في غزة خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014 هما آرون شاؤول، وهدار جولدن، لكن وزارة الجيش الإسرائيلية عادت وصنفتهما، في يونيو/حزيران 2016، أنهما "مفقودان وأسيران".



وإضافة إلى الجنديين، تحدثت عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي والآخر من أصل عربي، دخلا غزة دخولًا غير قانوني خلال عامي 2014 و2015.



وكثيرًا ما تشتكي الأقليات بالكيان بما فيها اليهود من أصول إثيوبية وروسية وذوي الأصول الشرقية من ممارسات تمييزية ضدهم.