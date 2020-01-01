"حماس" تثمن الموقف المغربي من التطبيع

غزة / سما /

ثمنت حركة حماس، اليوم الإثنين، موقف رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، الذي عبر فيه عن رفض بلاده لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي للحركة في تصريح مقتضب له، إن هذا الموقف مقدر، ونحن كفلسطينيين، وكحركة حماس، ننظر إليه بكل احترام وشكر، خاصةً وأنه يأتي في ظل الانهيار المعيب لبعض الأنظمة العربية التي تهرول نحو الاحتلال.

وأضاف "شعبنا الفلسطيني لن ينسى هذه المواقف الإيجابية الصادقة والداعمة للقضية الفلسطينية".

وتابع "سيبقى عمقنا العربي والإسلامي هو أحد أهم عوامل القوة في مواجهتنا للاحتلال ومخططاته الإجرامية".