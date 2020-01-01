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فيديو.. لاعب فلسطيني يسجل هدفه الأول بالدوري المغربي

الإثنين 24 أغسطس 2020 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. لاعب فلسطيني يسجل هدفه الأول بالدوري المغربي


الرباط / سما /

قاد الدولي الفلسطيني تامر صيام فريقه حسنية أكادير للفوز على يوسفية برشيد (2-0), ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري المغربي.

ولم يشارك صيام أساسيا في اللقاء, بعدما غاب عن الفريق حوالي 6 شهور, بسبب تواجده في فلسطين طوال فترة التوقف, بعد انتشار فيروس "كورونا".

ودخل اللاعب الفلسطيني أجواء المباراة في الشوط الثاني, قبل أن يؤمن النتيجة لمصلحة فريقه بهدف ثان في الدقيقة 92.

يشار إلى أن الهدف هو الأول لصيام هذا الموسم مع حسنية أكادير, الذي يحتل المركز العاشر في الدوري المغربي برصيد 28 نقطة.

#الدوري المغربي

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