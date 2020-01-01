خياران أمام سعيد السباخي بالموسم الجديد

رام الله / سما /

لم يحسم اللاعب سعيد السباخي وجهته الجديدة حتى الآن, رغم انتهاء عقده مع ترجي واد النيص بختام الموسم الكروي الأخير.

ومع وصوله لسن الـ"35", بات أمام السباخي خيارين في الانتقالات الصيفية, الأول هو البقاء مع ترجي واد النيص موسما آخر, حال رغب بمواصلة مشواره في الضفة المحتلة للموسم الثاني على التوالي.

أما الثاني فهو الرجوع لصفوف شباب رفح من جديد, والذي أبدى رغبة جادة في تواجد اللاعب مع الفريق الموسم القادم.

ورغم تقدم السباخي في العمر, إلا أن خبرته الكبيرة في الملاعب الفلسطينية, تعتبر إضافة نوعية لأي فريق داخل الملعب, وهو ما اتضح في الكثير من المباريات على مدار الموسمين الأخيرين.

يشار إلى أن السباخي سجل 3 أهداف فقط مع ترجي واد النيص في الموسم المنصرم, الذي عانى فيه من الإصابة خلال بعض المباريات.