شاهد: فيديو صادم لإطلاق نار على رجل من ذوي البشرة السوداء أعزل من قبل الشرطة الأمريكية

اندلعت احتجاجات في ولاية ويسكونسن الأمريكية عقب إطلاق الشرطة النار على رجل من ذوي البشرة السوداء، ذكرت تقارير أنه لم يكن مسلحا، مما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في مدينة كينوشا.

وقالت وسائل إعلام محلية أن الرجل المصاب نقل إلى المستشفى، مساء أمس الأحد، في حالة خطيرة، بعدما أطلقت الشرطة النار عليه عدة مرات، مما أسفر عن تجمع حشود في موقع الحادث.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw