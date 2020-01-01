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يوفنتوس يكشف عن الطاقم المساعد لمدربه الجديد

الإثنين 24 أغسطس 2020 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يكشف عن الطاقم المساعد لمدربه الجديد


وكالات / سما /

كشف نادي يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن الطاقم الفني الذي سيساعد المدرب الجديد للفريق، أندريا بيرلو، انطلاقا من الموسم الجديد.

وقال "السيدة العجوز" في بيان نشره على حسابه في "تويتر": "يبدأ يوفنتوس موسم 2020/2021 في 24 آب/ أغسطس. يجتمع البيانكونيري في مركز يوفنتوس للتدريب بعد ظهر يوم الاثنين لبدء التحضير تحت أنظار أندريا بيرلو وجهازه".

وأضاف النادي الإيطالي أن الجهاز الفني المعاون لبيرلو سيكون كالتالي:

المدرب المساعد: إيغور تودور

المساعد الفني: روبرتو بارونيو

المساعد الفني: أنطونيو غالياردي

رئيس قسم التحضير الرياضي: باولو بيرتيلي

المدرب الرياضي: أندريا بيرتوسيو

المدرب الرياضي: إنريكو مافي

رئيس قسم القوة وعلوم الرياضة: دوتشيو فيراري برافو

مساعد علوم الرياضة: أنطونيو جوالتيري

مدرب حراس المرمى: كلاوديو فيليبي

مساعد مدرب حراس المرمى: توماسو أورسيني

رئيس قسم تحليل المباريات: ريكاردو شيريا

مساعد تحليل المباريات: دومينيكو فيرنامونتي

مساعد تحليل المباريات: جوزيبي مايوري.

وعين بيرلو (41 عاما)، الذي لم يسبق له تدريب أي فريق بعد اعتزاله كرة القدم، قبل أسابيع على رأس الإدارة الفنية لفريق "السيدة العجوز"، خلفا لماوريتسيو ساري، الذي أقيل من منصبه، عقب إقصاء الفريق من ثمن نهائي النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا على يد ليون.

#يوفنتوس #مدرب #بيرلو #أندريا بيرلو

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