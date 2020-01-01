  1. الرئيسية
  2. الرياضة

وكيل هالاند يصدم ريال مدريد بتصريح جديد

الإثنين 24 أغسطس 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل هالاند يصدم ريال مدريد بتصريح جديد


وكالات / سما /

صدم وكيل النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، نادي ريال مدريد الإسباني الساعي خلف الحصول على توقيعه.

و ذكرت صحيفة آس الإسبانية، مساء اليوم الأحد ، أن وكيل هالاند، مينو رايولا، شدد على شعور اللاعب بالسعادة في صفوف فريق أسود الفستفاليا في الوقت الحالي.

و نشرت الصحيفة المدريدية تصريحاً لرايولا عن مستقبل هالاند ، قال فيه ” إيرلينج تسبب في حالة ندم لأولئك الذين لم ينجحوا في الحصول على توقيعه، و يعد حلماً في الوقت الحالي لبعض الطامحين في الحصول على خدماته”.

و أضاف رايولا مؤكداً ” هالاند لن يرحل عن بوروسيا دورتموند هذا العام، إنه بخير و سعيد في دورتموند حالياً، الوقت الحالي ليس مثالياً لرحيله عن الفريق”.

و استطرد وكيل اللاعب ” ندرك المسيرة الاحترافية التي يمكن أن يحظى بها هالاند في الملاعب خلال السنوات المقبلة”.

و كان ريال مدريد قد تراجع بنفسه عن فكرة ضم هالاند في الصيف الجاري ليؤجل فكرة الحصول على توقيعه في نهاية الموسم القادم، بسبب التوابع المالية لأزمة كورونا.

#ريال مدريد #هالاند

الأكثر قراءة اليوم

طباخ صدام حسين يكشف أسرارا جديدة لم يجرؤ أحد على التصريح بها

يديعوت : اسرائيل تسعى لإدخال الإمارات في عملية التهدئة وضخّ الأموال لغزة

إسرائيل ترفض مطالب حماس.. والتصعيد يلوح بالأفق بعد فشل وساطات نزع فتيل الانفجار

"السيادة لم تعد موجودة على الطاولة".. مخطط الضم طرحه كوشنر لتهديد الفلسطينيين!

هآرتس: مصر وسيط أساسي وقطر لاعب ثانوي بين غزة و"إسرائيل"

قيادي بالجهاد يكشف هدف الاحتلال من جولة التصعيد: إخافة الفلسطينيين وتمرير صفقة القرن..!

نتنياهو يعلن قبوله عرضًا من حزب غانتس لمنع الانتخابات.. ويؤكد دول اخرى ستشارك اسرائيل بالسلام قريبا

الأخبار الرئيسية

جيش

الجيش الإسرائيلي يُعد بنك أهداف عميقة في قطاع غزة

حماس من تحدد نغمة الحياة.. اسرائيل هيوم: بالونات غزة حولت حياة مستوطني الغلاف لجحيمٍ لا يطاق

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الجيش

وسائل اعلام اسرائيلية تستعرض استعدادات الجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة..

كهرباء

وليد العوض يتساءل: كيف لا يصل السولار لمحطة الكهرباء ويصل في نفس الوقت للمولدات؟