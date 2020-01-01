وكيل هالاند يصدم ريال مدريد بتصريح جديد

وكالات / سما /

صدم وكيل النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، نادي ريال مدريد الإسباني الساعي خلف الحصول على توقيعه.

و ذكرت صحيفة آس الإسبانية، مساء اليوم الأحد ، أن وكيل هالاند، مينو رايولا، شدد على شعور اللاعب بالسعادة في صفوف فريق أسود الفستفاليا في الوقت الحالي.

و نشرت الصحيفة المدريدية تصريحاً لرايولا عن مستقبل هالاند ، قال فيه ” إيرلينج تسبب في حالة ندم لأولئك الذين لم ينجحوا في الحصول على توقيعه، و يعد حلماً في الوقت الحالي لبعض الطامحين في الحصول على خدماته”.

و أضاف رايولا مؤكداً ” هالاند لن يرحل عن بوروسيا دورتموند هذا العام، إنه بخير و سعيد في دورتموند حالياً، الوقت الحالي ليس مثالياً لرحيله عن الفريق”.

و استطرد وكيل اللاعب ” ندرك المسيرة الاحترافية التي يمكن أن يحظى بها هالاند في الملاعب خلال السنوات المقبلة”.

و كان ريال مدريد قد تراجع بنفسه عن فكرة ضم هالاند في الصيف الجاري ليؤجل فكرة الحصول على توقيعه في نهاية الموسم القادم، بسبب التوابع المالية لأزمة كورونا.