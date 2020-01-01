كوتينيو: أريد النجاح في برشلونة بالموسم القادم

وكالات / سما /

قال فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة، إن يريد العودة إلى برشلونة خلال الموسم القادم، مشدداً في السياق نفسه، على أنه يريد تحقيق النجاح مع الفريق الكتالوني، مثلما فعل مع بايرن ميونخ.

ونجح فيليب كوتينيو في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بقميص بايرن ميونخ، عقب الفوز مساء اليوم الأحد على باريس سان جيرمان بهدف نظيف، من توقيع الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة 59.

وقال النجم البرازيلي عقب تتويج بايرن ميونخ بلقب دوري الأبطال: “لم أكن أفكر في مستقبلي خلال الأيام الماضية، لأن تركيزي كان مُنصباً على النهائي، الآن سأعود إلى برشلونة، وحقاً أريد العودة وأن أكون ناجحاً، سنرى ما سوف يحدث”.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن رونالد كومان طلب من إدارة البارسا بقاء كوتينيو في الفريق الموسم المقبل، واعتباراً من يوم الاثنين سوف يلتحق البرازيلي بناديه الكاتالوني، وسوف يجتمع مع المدرب الهولندي لحسم الأمر.

وكان كوتينيو قد لعب لمدة موسم ونصف مع برشلونة، ولكنه فشل في إثبات نفسه مع إرنستو فالفيردي، ليقرر البارسا إعارته إلى بايرن ميونخ لمدة عام واحد، مع خيار الشراء لـ120 مليون يورو.