ماذا قال نيمار بعد الخسارة ضد بايرن ميونخ؟

وكالات / سما /

تأثر نيمار دا سيلفا كثيراً، بخسارة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ذرف الدموع عقب نهاية اللقاء وبدا عليه الحزن أثناء الصعود لمنصة التتويج، للحصول على الميدالية الفضية.

وكان نيمار دا سيلفا يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية في مسيرته الكروية، بعدما فاز به للمرة الأولى بقميص برشلونة في عام 2015، إثر الفوز في النهائي على يوفنتوس بنتيجة 3/1.

وكتب نيمار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “الخسارة جزء من كرة القدم، حاولنا بكل ما أوتينا من قوة، وكافحنا للنهاية، شكراً لكم على الدعم والحب”.

كما هنأ نيمار دا سيلفا فريق بايرن ميونخ، على تتويجه باللقب الأوروبي، للمرة السادسة في تاريخه.

وكان نيمار دا سيلفا أحد أسوأ اللاعبين في المباراة، إذ لم يقدم المستوى المأمول منه، كما خسر جل الكرات التي وصلته في الثلث الهجومي، وأهدر فرصة سانحة للتسجيل في بداية المواجهة.