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العمل الزراعي بغزة يدعم 31 مزرعة لتربية الدواجن

الإثنين 24 أغسطس 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

قام اتحاد لجان العمل الزراعي بتركيب وحدات طاقة شمسية لعدد 31 مزرعة دجاج بياض في مختلف محافظات قطاع غزة، لمساعدة المزارعين في التغلب على هذه أزمة انقطاع التيار الكهربائي

وحسب العمل الزراعي تؤدي هذه الوحدات الى زيادة الإنتاج وتأمين اهم مقومات تربية الدواجن المتعلقة بالتهوية والاضاءة والتي تأثرت بشكل كبير وملحوظ، بحيث انخفض الإنتاج لما يقارب 30% بسبب هذه الأزمة.

والجدير ذكره أن قطاع غزة تزيد معاناته يوما بعد يوم نتيجة انخفاض ساعات الوصل الكهربائي وفي بعض الأحيان إلى انعدامها نتيجة الحصار الظالم الذي يمارس على سكان قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاما، والذي تسبب في الكثير من المشكلات في القطاع الزراعي بكافة تخصصاته سواء مربي الثروة الحيوانية أو المزارعين بشكل عام، بحيث أصبحت تولد الطاقة الكهربائية لوصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية مقابل أضعاف الأسعار السابقة والتي لا يستطيع المزارعون تحملها لا سيما في ظل محدودية دخول المحروقات إلى القطاع والمرتبطة بمزاجية الاحتلال التي تتحكم في الكثير من مناحي الحياة في القطاع.

ويعتبر تركيب الطاقة الشمسية البديلة لمزارع الدواجن كأحد أنشطة مشروع (تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين المهمشين في قطاع غزة ) المنفذ من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي، والذي يسعى دائما في تعزيز صمود المزارعين والصيادين في المحافظة على مصادر دخلهم وسبل العيش لديهم.

#العمل الزراعي #الدواجن

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