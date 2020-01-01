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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

الإثنين 24 أغسطس 2020 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 10  مواطنين من الضفة، غالبيتهم من طولكرم.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من طولكرم، وهم: الشيخ عبد الله ياسين فقهاء (56 عاماً)، وأحمد عبد الله شهاب (45 عاماً)، ومنتصر أحمد طعمة، ويوسف مهنا، وعلي أبو صالح.

وأضاف ان قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من بيت لحم، وهما: الأسير المحرر يوسف محمود اللحام، وخالد محمد ديرية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم الجلزون وبلدة دير نظام عماد عبد النبي شراكة، ومعاذ أحمد الخطيب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال جهاد تيسير بنات من مخيم العروب شمال الخليل.

#الاحتلال

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