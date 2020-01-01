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"التربية" تتسلم مشروع إنشاء وتشطيب مدرسة دير الحطب الأساسية للذكور في نابلس

الإثنين 24 أغسطس 2020 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

تسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم الاثنين، مشروع إنشاء وتشطيب مبنى مدرسة دير الحطب الأساسية للذكور في مديرية تربية نابلس، وذلك بدعم من سلة التمويل المشترك (JFA)، والتي تضم كلا من: ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 990 ألف دولار. 

 وأوضحت الوزارة في بيان، أن المدرسة تتكون من تسع غرف صفية، وغرف إدارية، ومختبرات متخصصة ومرافق، لتخدم طلبة المرحلة الأساسية من الصفوف 1–9، ولتستوعب حوالي 360 طالباً، إذ قامت الوزارة، وبتمويل منها، بتوريد وتجهيز أثاث جديد وتوزيعه على الغرف الصفية والمرافق. 

وأشارت إلى أن تصميم المشروع راعى جميع متطلبات ومعايير البناء الأخضر المستدام؛ الذي تسعى الوزارة لتعزيزه دائماً في مشاريعها، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية؛ وتوفير تعليمي نوعي؛ بما يسهم في رفع مستوى الطلبة؛ ضمن بيئة مدرسية مريحة وجاذبة. 

#التربية والتعليم #مدرسة

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