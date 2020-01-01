حالة الطرق بغزة صباح اليوم الاثنين

غزة / سما /

قالت الإدارة العامة لشرطة المرور، إن الحركة المرورية اعتيادية صباح اليوم الاثنين على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.

وأوضحت أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وطالبت قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية، وقات: "في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

وسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 5 حوادث سير نتج عنها وفاة سيدة إلى جانب 3 إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.