الإحصاء: انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري

رام الله / سما /

سجل مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية خلال شهر تموز الماضي انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وأفاد الجهاز المركزي للاحصاء، في تقرير أعده بهذا الخصوص، ونشر نتائجه اليوم الاثنين، أن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة سجلت انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% خلال شهر تموز الماضي، مقارنة بشهر حزيران، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.79 مقارنة بـ 105.81 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.44%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2020 مقارنة بالشهر السابق.

وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير:

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02% خلال شهر المرصود مقارنة بشهر حزيران، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.52 مقارنة بـ 105.54 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.44%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% خلال شهر تموز 2020 مقارنة بشهر حزيران 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 102.94 مقارنة بـ 102.96 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.44%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.25% خلال شهر تموز 2020 مقارنة بشهر حزيران 2020، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 107.45 مقارنة بـ 107.72 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.55%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 2.33%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.20%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تموز 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة انخفاضاً مقداره 0.14% خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر حزيران، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 113.87 مقارنة بـ 114.03 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.19%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.20، مقارنة بـ 119.43 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 102.13 مقارنة بـ 102.14 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

انخفاض طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% خلال شهر تموز، مقارنة بشهر حزيران، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.45 مقارنة بـ 109.54 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).