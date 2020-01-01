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أسعار اللحوم والأسماك الطازجة والدواجن اليوم الاثنين

الإثنين 24 أغسطس 2020 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار اللحوم والأسماك الطازجة والدواجن اليوم الاثنين


غزة / سما /

أسعار اللحوم:

1ك = 36 شيكل

بتلو: 1ك = 40 شيكل

ضاني: 48 شيكل

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أسعار الدواجن:

طبق البيض: 7 – 8 شيكل

دجاج حي: 1ك = 9 شيكل

دجاج صافي: 1ك = 13 شيكل

فخذ: 1ك = 11 شيكل

دبوس: 1ك = 13 شيكل

صدر: 1ك = 20 شيكل

شيش: 1ك = 21 شيكل

جناح: 1ك = 8 شيكل

كبدة: 1ك = 14 شيكل

أسعار الحبش:

صدر: 1ك = 17 شيكل

فخذ أنثى: 12 شيكل

فخذ ذكر: 10 شيكل

جناح: 1ك = 7 شيكل

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أسعار الأسماك الطازجة:

جمبري: 40 – 70 شيكل

دنيس (برك): 33 شيكل

سردينة: 1ك = 11 شيكل

كلماري: 20 – 25 شيكل

طرخونة كبيرة: 35 شيكل

صرّوص كبير: 45 شيكل

لوكوس: 45 شيكل

بوري: 30 شيكل

سلفوح: 30 شيكل

غزلان: 25 – 30 شيكل

#الدجاج #أسعار الدجاج

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