أسعار اللحوم والأسماك الطازجة والدواجن اليوم الاثنين

غزة / سما /
أسعار اللحوم:
1ك = 36 شيكل
بتلو: 1ك = 40 شيكل
ضاني: 48 شيكل
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أسعار الدواجن:
طبق البيض: 7 – 8 شيكل
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دجاج حي: 1ك = 9 شيكل
دجاج صافي: 1ك = 13 شيكل
فخذ: 1ك = 11 شيكل
دبوس: 1ك = 13 شيكل
صدر: 1ك = 20 شيكل
شيش: 1ك = 21 شيكل
جناح: 1ك = 8 شيكل
كبدة: 1ك = 14 شيكل
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أسعار الحبش:
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صدر: 1ك = 17 شيكل
فخذ أنثى: 12 شيكل
فخذ ذكر: 10 شيكل
جناح: 1ك = 7 شيكل
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أسعار الأسماك الطازجة:
جمبري: 40 – 70 شيكل
دنيس (برك): 33 شيكل
سردينة: 1ك = 11 شيكل
كلماري: 20 – 25 شيكل
طرخونة كبيرة: 35 شيكل
صرّوص كبير: 45 شيكل
لوكوس: 45 شيكل
بوري: 30 شيكل
سلفوح: 30 شيكل
غزلان: 25 – 30 شيكل