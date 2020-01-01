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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جنوب الخليل

الإثنين 24 أغسطس 2020 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

شرع مستوطنون، اليوم الاثنين، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية بيرين جنوب الخليل.

وذكرت مصادر اعلاميه ، ان مستوطنين نصبوا كرفانا خشبيا على أراضي المواطنين بخلة الفرن في قرية بيرين، تعود ملكيتها لعائلة ناصر الدين، وذلك تمهيدا للاستيلاء على عشرات الدونمات في المنطقة.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور ، إن هذه البؤرة الاستيطانية تهدف إلى الاستيلاء على المئات من الدونمات، مشيرا إلى ان الأهالي وأصحاب الأراضي يملكون مستندات ثبوتية "طابو" لأراضيهم.

وطالب جبور، المجتمع الدولي بالوقوف أمام سياسة الاحتلال الرامية لترحيل الفلسطينيين وتهويد أراضيهم.

#مستوطنون

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