الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 5 مواطنين من طولكرم

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، 6 مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة.

وافادت مصادر محلية بان قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يوسف اللحام (45 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت إثر اقتحام مخيم الدهيشة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والأعيرة النارية، دون ان يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مواطنين من مختلف مناطق محافظة طولكرم، بينهم أسرى محررون.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الاسير المحرر عبد الله ياسين عبد الله فقهاء (56 عاما) من بلدة كفر اللبد، والاسير المحرر أحمد عبد الله شهاب (45 عاما) من بلدة عنبتا شرق طولكرم، ومنتصر احمد داوود طعمة من بلدة قفين شمال طولكرم، والأسير المحرر يوسف مهنا، وعلي ابو صالح من ضاحية شويكة شمال المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.