ضابط إسرائيلي يكرر اعتداءاته ضد الفلسطينيين بحق المحتجين على نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

أظهر فيديو لضابط الشرطة الإسرائيلية نيسو غويتا، وهو يهاجم عددًا من المواطنين الفلسطينيين خلال تظاهرة في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة عام 2018.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن الفيديو كشف عنه بعد أن اعتدى بشكل مماثل على متظاهرين يوم السبت الماضي، خرجوا للاحتجاج على بقاء بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ووفقًا للموقع، "فإنه تم نقل الفيديو المتعلق بالاعتداء الذي نفذه الضابط الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، لوحدة التحقيقات الخاصة بالشرطة، رغم أنه تم تصويره منذ عامين، وتقرر فحص الفيديو بعدما نشرت له صور وهو يعتدي على المتظاهرين ضد نتنياهو".