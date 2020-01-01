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إصابة وزيرة إسرائيلية بالكورونا

الإثنين 24 أغسطس 2020 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة وزيرة إسرائيلية بالكورونا


القدس المحتلة / سما /

 أصيبت بنينا تامانو-شاتا وزيرة ما يسمى الهجرة والاستيعاب في الحكومة الإسرائيلية، بفيروس كورونا.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن شاتا أعلنت الليلة الماضية إصابتها بالفيروس، وأبلغت ضابط الكنيست بأنها أجرت فحصًا للكورونا وتبين أنها مصابة به.

وأشارت شاتا إلى أنها شعرت بوعكة صحية وأجرت فحصًا للكورونا، وتبين أنها مصابة بالفيروس، مشيرةً إلى أن وزارة الصحة تجري تحقيقًا وبائيًا لمعرفة من خالطها.

وبعد تحقيق أولي تبين أنها خالطت عددًا من أعضاء الكنيست يوم الأربعاء الماضي، إلى جانب بعض مستشاريها والعاملين لديها في الوزارة.

وأعلن وزير القضاء آفي نيسنكورن أنه سيدخل في العزل الانفرادي بعد أن خالطها، وأنه سيواصل عمله اليومي من خلال الوسائل التكنولوجية.

فيما أعلنت إيليت شاكيد عضو الكنيست بأنها ستدخل هي الأخرى في العزل بعد لقائها مع شاتا يوم الأربعاء الماضي.

وبذلك يصبح عدد الوزراء الإسرائيليين الذين أصيبوا بالكورونا منذ بداية الشهر الجاري إلى 3 بعد أن كان أعلن عن إصابة وزير القدس رافي بيرتس، ووزير البناء يعقوب ليتسمان.

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