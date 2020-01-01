حماس: استمرار التصعيد وإحكام الحصار بغزة جريمة ضد الإنسانية

غزة / سما /

أكد فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الاثنين، على أن استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة وإحكام حصارها ومنع دخول الوقود والبضائع ومستلزمات الحياة إلى سكانها، بمثابة جريمة ضد الإنسانية، وعدوان متواصل على الشعب الفلسطيني.

وحمل برهوم في تصريح صحفي له، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن كل ما يترتب عليه من نتائج وتداعيات.

وقال "إذا ظن الإحتلال بأن هذا الحصار سينال من عزيمة وإصرار شعبنا ومقاومته، وأنه سيحقق له أمنا فهو واهم وعليه مراجعة التاريخ وفهم معادلاته".

وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي، وأصحاب القرار في المنطقة، بضرورة الخروج عن صمتهم، والعمل على لجم العدوان وإنهاء حصار غزة.

وأضاف "إن غياب القرارات الرادعة للإحتلال، والتغاضي عن جرائمه والتطبيع معه، هو السبب الرئيس في تماديه في جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني".

ودعا السلطة الفلسطينية للقيام بدورها وتحمل مسؤولياتها تجاه سكان غزة المحاصرين، والعمل على دعمهم وتعزيز صمودهم وتوفير مستلزمات حياتهم في مواجهة الحصار والعدوان.