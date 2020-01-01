الملك سلمان يجري تغييرات في مناصب حكومية

الرياض /سما/

أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الأحد، بإجراء تغييرات في بعض المناصب الحكومية.

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأن الملك سلمان أمر بإعفاء غسان بن عبدالرحمن الشبل من منصب رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف لتولي هذه المهمات. وفق روسيا اليوم

كما أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا بإعفاء حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي من منصب نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، وتعيين محمد بن أحمد بن تركي السديري خلفا له.