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نتنياهو يعلن قبوله عرضًا من حزب غانتس لمنع الانتخابات.. ويؤكد دول اخرى ستشارك اسرائيل بالسلام قريبا

الأحد 23 أغسطس 2020 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلن قبوله عرضًا من حزب غانتس لمنع الانتخابات.. ويؤكد دول اخرى ستشارك اسرائيل بالسلام قريبا


القدس المحتلة /سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، سألتقي يوم الإثنين وزير الخارجية الأمريكي بومبيو في القدس، وسأبحث معه توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي، ونحن نعمل على تطبيع العلاقات مع المزيد من البلدان واعتقد أنه سيكون لدينا المزيد من الدول قريبا.

ورحب نتنياهو بالسلام مع الامارات، قائلا: نحن في ايام تاريخية وقد فتح هذا الاتفاق عصر جديد للسلام في الشرق الأوسط وسوف نتمكن قريبا جميعا للسفر الى ابو ظبي، وأشار إلى أن هناك عدة دول ستشارك اسرائيل بالسلام.

وفي سياق آخر، أعلن نتنياهو عن قبوله عرضًا من حزب "حزب أزرق" يمنع حل الكنيست.

وقال: من منطلق المسؤولية الوطنية قررت الليلة قبول اقتراح التسوية لعضو الكنيست هاوزر بتأجيل إقرار الميزانية 100 يوم لحين التوصل لحلول.

وأكد نتنياهو، حان وقت الوحدة وليس الانتخابات، ويجب إيقاف الحكومة داخل الحكومة.

وأضاف، أفهم أن بيني غانتس وافق على حل الوسط الذي اقترحه هاوزر، إذا عملنا معا سيتم تنفيذ الخطط والاتفاقيات وهذا يعتمد عليه، ليس لدي أي نية لتعيين مدعي عام للدولة.

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