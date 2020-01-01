الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات بكورونا و398 حالة خطرة

القدس المحتلة /سما/

توفي 10 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 341 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 22,045، بعد تعافي 79,501 (178 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 102,380.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 834 حالة منذ بدء انتشار الفيروس في اسرائيل، في آذار/ مارس الماضي.

ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفعت إلى 398، في حين انخفضت عدد الحالات التي تحتاج إلى تنفس اصطناعي، وبلغت 115 حالة، في تراجع بواقع 4 حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة.

ويرقد في المشافي 868 مريضًا بكورونا، بينهم 195 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 21,177 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.