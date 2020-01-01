كوشنر: اتفاق السلام بين تل أبيب وأبوظبي يزيد احتمال حصول الإمارات على مقاتلات إف -35

واشنطن /سما/

قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، الأحد، في مقابلة مع "سي أن أن"، إن اتفاق السلام الأخير بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة "يجب أن تزيد من احتمال" بيع طائرات اف 35 F-35 الأمريكية إلى الإمارات.

وقال كوشنر إن هذه أصبحت قضية سياسية في إسرائيل خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، وأقر بأن الإمارات تحاول الحصول على طائرات F-35 منذ فترة طويلة.

وأضاف كوشنر، في برنامج "فريد زكريا GBS"، المُذاع على "سي أن أن": "المجموعة التي تريدهم ألا يحصلوا عليها (الطائرات) أكثر من غيرها هي إيران بوضوح لأنهم يقعون عبر مضيق هرمز مباشرة... والحقيقة هي أن اتفاقية السلام الجديدة هذه يجب أن تزيد من احتمالية حصولهم عليها، لكنها شيء نقوم بمراجعته".

وتابع كوشنر: "من الواضح أننا سننظر إلى التقييم، وسنفعل كل شيء وفقًا للمعايير الصحيحة، لكنه أمر تبحثه وزارة الخارجية والجيش الأمريكي".

وذكرت "سي أن أن"، الأسبوع الماضي أن محاولة سرية قام بها كوشنر لبيع أسلحة متطورة - بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-35 الشبح - إلى الإمارات تسببت في حدوث ارتباك وإحباط بين الوكالات ولجان الكونغرس التي من الطبيعي أن تشارك في مثل هذه الصفقة، لكنها تُركت دون علم بذلك.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن كوشنر يدعم مناقشات الإدارة مع الإمارات بشأن بيع الأسلحة المتقدمة المحتمل، والتي قادها ميغيل كوريا، مدير مجلس الأمن القومي الأول للشرق الأوسط.

وأشار مسؤولان في وزارة الخارجية الأمريكية والعديد من مساعدي الكونغرس لـ"سي أن أن"، إن القيود الصارمة على التفاصيل حول هذه المناقشات أدت إلى حدوث ارتباك في جميع مستويات الحكومة الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن البيع المحتمل "قيد المراجعة" خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، لافتا أن الإمارات لديها الأموال اللازمة لدفع ثمن المعدات العسكرية.