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"الخارجية": 230 حالة وفاة و5077 إصابة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا الفلسطينية

الأحد 23 أغسطس 2020 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": 230 حالة وفاة و5077 إصابة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا الفلسطينية


رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة، وإصابة 75 آخرين بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا في العالم، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس الى 230 حالة، وعدد الإصابات الى 5077 إصابة، بينما ارتفعت حالات التعافي الى 1851 حالة.

وافادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا هذا اليوم في صفوف الجالية للمواطن، فايز حسن أبو سمره (69 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 71 حالة.

كما افاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، بتسجيل 75 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في: دالاس، واوهايو، ونيوجرسي، وواشنطن، وفلوريدا، ليرتفع عدد الاصابات الى 2872 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لهذا اليوم في صفوف الجالية ليبقى العدد 72 حالة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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