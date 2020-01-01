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تعرف على زورق "سيجال" الذي اقترب من ميناء غزة اليوم..

الأحد 23 أغسطس 2020 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على زورق "سيجال" الذي اقترب من ميناء غزة اليوم..


سما /وكالات/

اقترب زورق حربي اسرائيلي من شواطيء ميناء غزة حيث شوهد أثناء ملاحقته لقوارب الصيادين في عرض بحر غزة، اليوم الأحد، الامر الذي أثار استغراب الفلسطينيين في القطاع، متسائلين عن السبب الذي دفعه للاقتراب بهذا الشكل لأول مرة منذ عدة سنوات.

وسلطت تقارير صحفية  الضوء على الزورق الحربي الذي يحمل اسم "سيجال"، والذي أضافت شركة "إلبيت" الإسرائيلية للصناعات العسكرية في الثامن من الشهر الجاري له طائرة بدون طيار.

وفي السياق، قال موقع ديفنس نيوز الإسرائيلي، إن الزورق بات يحمل على متنه طائرة "سكاي لارك سي"، والتي تُعد طرازًا بحريًا من طائرة "سكاي لارك ميني"، مشيراً إلى أن الزورق يقوم بتنفيذ العديد من المهام، منها مهام الدوريّة، ومكافحة الغواصات، والألغام.

ووفق شركة "إلبيت" فإن هذا الخليط من الأنظمة غير المأهولة يحسن قدرات الجمع الاستخباري والوعي الظرفي لدى قوات البحريّة، إذ تتميز طائرة "سكاي لارك سي" بقدرتها على الإقلاع بوزن 15 كيلوجرام، وتوفير رؤية بصريّة لوحدات التحكّم المتمركزة على الأرض.

وأضاف الموقع الإسرائيلي: "يمكن القول أن إضافة طائرة بدون طيار إلى زورق "سيجال" تساهم في زيادة مدى الرؤية لدى مشغل الزورق.

وحسب الموقع، تأتي عمليّة إضافة الطائرة بدون الطيار إلى الزورق غير المأهول ضمن توجه عام في "إسرائيل" لدمج الطائرات بدون طيار في أنظمة أخرى.

هذا وقد دمجت شركة "إلبت" حوامات "ماجني" (MAGNI) المصغّرة مع عدد من المركبات، كما أنها تبيع أعدادًا كبيرة من الطائرات غير المأهولة الصغيرة والمتوسطة لدول أخرى تسعى لدمج هذه الطائرات مع قواتها البريّة، وفق الموقع الإسرائيلي.

وكانت الشركة قد كشفت عن طائرة "سكاي لارك سي" لأول مرّة في عام 2016، وهي طائرة مزوّدة بمحرك كهربائي، وتتميز بإشارة صوتيّة ومرئيّة منخفضة، مما يجعلها ملائمة للمهام السريّة، والعمليّات البحريّة الخاصة، مثل مكافحة القرصنة.   
 

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