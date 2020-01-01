وفد من المجلس الأعلى للإبداع والتميز يلتقي السفير المغربي لدى دولة فلسطين

رام الله /سما/

التقى وفد من المجلس الأعلى للإبداع والتميز، اليوم الأحد، بسفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين، محمد الحمزاوي، في مقر السفارة المغربية بمدينة رام الله.

وضم الوفد كلا من رئيس المجلس عدنان سمارة، ورئيسة الإحصاء الفلسطيني ورئيسة اللجنة التحضيرية للمنتدى وعضو مجلس الإدارة في المجلس علا عوض، ونائب رئيس المجلس حسين الأعرج، والرئيس التنفيذي للمجلس زياد طعمة.

وقدم سمارة خلال اللقاء نبذة تعريفية حول المجلس الأعلى للإبداع والتميز، والمشاريع والمبادرات التي يقوم المجلس برعايتها ودعمها، سواء تلك المقدمة من قبل الأفراد أو المؤسسات والشركات.

بدورها قدمت عوض، نبذة حول المنتدى الخامس بعنوان "الإبداع والجائحة" والذي سيعقد لأول مرة افتراضياً، إضافة الى المعرض الذي سيتم تنظيمه على هامش المنتدى، كما تحدثت عن محاور المنتدى، وهي: فلسطين والجائحة، والعالم والجائحة، والعالم ما بعد الجائحة، والابداع في مواجهة الأزمات. وقد وجهت دعوة رسمية للسفير الحمزاوي لحضور المنتدى، وتطلعت لوجود دور للمغرب الشقيق فيه من خلال مشاركة متحدثين ضمن محاوره وجلساته، أو من خلال عرض تجارب ومبادرات مغربية ناجحة سواء لأفراد أو مؤسسات وشركات.

ومن جانبه، شكر السفير الحمزاوي وفد المجلس على هذه الزيارة، وأبدى اهتمامه بحضور المؤتمر، مؤكداً على حرصه واهتمامه بمشاركة فاعلة للمغرب في المنتدى، وأنه سيقوم بالتواصل مع الجهات الرسمية المختصة في المغرب للتعميم والتشجيع على المشاركة في المنتدى والمعرض.

وفي نهاية اللقاء سلم سمارة، السفير نسخة تعريفية بالمنتدى والمحاور التي يغطيها، إضافة الى بعض المطبوعات والتقارير المتعلقة بالمجلس الأعلى للإبداع والتميز.