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33 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

الأحد 23 أغسطس 2020 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
33 إصابة جديدة بكورونا في الأردن


عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 29 محلية.

وبحسب الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، توزعت الإصابات على النحو الآتي:

– (26) حالة في محافظة العاصمة عمّان، (21) حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و(5) حالات تحت الاستقصاء.

- حالة من محافظة مادبا، مخالطة لمصابين سابقين.

- حالة من محافظة العقبة، لعامل من جنسيّة عربيّة (تحت الاستقصاء).

- حالة وفاة لسيّدة تبلغ من العمر (94) عاماً، تمّ اكتشاف إصابتها أمس وتوفّيت في مستشفى البشير.

- (4) حالات خارجيّة، لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (1 من البحرين، و1 من تركيا، و1 من السعوديّة، و1 من بنغلادش).

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1609) حالة.

كما سُجّلت (52) حالة شفاء هذا اليوم، (8) في مستشفى الأمير حمزة، و(44) في المنطقة الخاصّة لعزل المصابين في البحر الميّت.

وتمّ إجراء (7827) فحصاً مخبري، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (745100) فحصاً.

#الاردن #فيروس كورونا

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