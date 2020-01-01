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مسؤول إيراني: الانفجار في نطنز كان عملا تخريبيا

الأحد 23 أغسطس 2020 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إيراني: الانفجار في نطنز كان عملا تخريبيا


طهران /وكالات/

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النوويّة كان ناتجا عن عمليات تخريبية، وذلك في مقابلة أجراها مع قناة العالم الإيرانية، اليوم، الأحد.

ووقعت خلال الأشهر الأخيرة سلسلة انفجارات وهجمات غامضة في إيران، بدأت بهجوم سيبراني على ميناء بندر عبّاس عطّل العمل فيه لأيام في التاسع من أيار/مايو؛ ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة أن إسرائيل تقف وراءه.

لاحقًا، اشتدّت التفجيرات الغامضة في محطات للطاقة، ففي السادس والعشرين من حزيران/يونيو اندلع حريق في محطة للطاقة بمدينة شيراز، ووقع انفجار في موقع لإنتاج وقود للصواريخ البالستيّة في موقع خوجير ببارشين قرب طهران.

وفي الثلاثين من حزيران/يونيو وقع انفجار في محطة للطاقة داخل مشفى بطهران أسفر عن سقوط 19 قتيلا.

أما في الثاني من تموز/يوليو فوقع هجوم في منشأة نطنز النوويّة.

وفي الثالث من تموز اندلع حريق في شيراز، بينما وقع انفجار في محطّة للطاقة بالأهواز في اليوم الذي يليه، كما وقع انفجار آخر في قاعدة عسكرية بمدينة قدس في التاسع من تموز/يوليو.

وفي الخامس عشر من تموز، اندلعت النيران في 7 سفن في ميناء بوشهر.

#الطاقة الذرية الايرانية #اسران #منشأة نطنز النووية

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