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بومبيو يزور اسرائيل و3 دول عربية لمناقشة التطبيع وقضايا اقليمية..

الأحد 23 أغسطس 2020 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو يزور اسرائيل و3 دول عربية لمناقشة التطبيع وقضايا اقليمية..


واشنطن /سما/

من المقرر أن يجري وزير الخارجية الامريكية، في الفترة من 23 إلى 28 أغسطس جولة دبلوماسية الى عدة دول بالشرق الاوسط  تشمل اسرائيل و3 دول عربية (السودان، البحرين، الامارات) للترويج الى التطبيع ومناقشة قضايا امنية.

ووفقا لبيان المتحدثة باسم الخارجية الامريكية مورغان أورتاغوس فان بومبيو سيلتقي خلال زيارته لاسرائيل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس لمناقشة عدة قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي ونفوذ ايران بالمنطقة ، وإقامة وتعميق علاقات إسرائيل في المنطقة ، كذلك التعاون في حماية الاقتصادين الأمريكي والإسرائيلي.

كما سيلتقي بومبيو خلال زيارته للسودان، برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان لمناقشة استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون والتعبير عن دعمهم لتعميق العلاقة بين السودان وإسرائيل.

وأشارت الخارجية الامريكية في بيانها، الى أن بومبيو سيلتقي خلال جولته ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة في العاصمة البحرينية المنامة، دون ذكر تفاصيل اخرى.

وبحسب البيان، يختتم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو رحلته في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث سيلتقي بوزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في العاصمة الاماراتية أبوظبي لبحث اتفاقية اتفاقيات إبراهام التاريخية مع إسرائيل والقضايا الإقليمية.

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