الاحتلال يحكم بالسجن على 3 أسرى ويمدد آخرين

جنين /سما/

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم ، أليوم ، على الأسير إبراهيم محمد نعيم من جنين، بالسجن الفعلي لمدة عامين وغرامة 3 ألاف شيكل، وعلى الأسير لقمان عبد الرحيم سلوم من رام الله ، بالسجن الفعلي لمدة عام، وعلى الشيخ إياد ناصر من ضاحية شويكة شمال طولكرم، بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف شيكل .

ومددت محكمة الاحتلال توقيف الأسير يزن تيسير عبدالدايم من بلدة عنبتا شرق طولكرم، حتى 21/9/2020، وهو معتقل منذ عام، كما مددت الأسير هشام البشيتي من القدس القديمة حتى اليوم والشاب عمر محيسن من القدس ليوم غد الثلاثاء، ومددت اعتقال الأسير عمر يوسف مناع من مخيم الدهيشة 8 أيام لاستكمال التحقيق معه.