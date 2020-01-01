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رئيسة لجنة الكورونا البرلمانية: لا يمكن فرض إغلاق شامل في اسرائيل

الأحد 23 أغسطس 2020 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسة لجنة الكورونا البرلمانية: لا يمكن فرض إغلاق شامل في اسرائيل


القدس المحتلة /سما/

قالت رئيسة لجنة الكورونا البرلمانية، يفعات شاشا بيتون: إن فرض الإغلاق الشامل هو بمثابة "قتل" ولا يجوز أن يحدث.
 
وبحسب قناة "كان" العبرية، دعت بيتون، صباح اليوم، السلطات الإسرائيلية إلى التركيز على مواجهة الوباء في المناطق الموبوءة فقط، وألمحت إلى أن هناك من يخاف من التعامل مع جماهير معينة في إشارة محتملة إلى اليهود المتشددين دينيًا.
 
ويذكر أنه يتعين على الحكومة قريبًا اتخاذ قرار بشأن السماح لإسرائيليين بالقيام بزيارة تقليدية لضريح حاخام كبير في أوكرانيا أم لا.
 
وقال المعنيون بالمشاركة في هذه المراسم إنه لا يعقل أن يحظر عليهم القيام بذلك، في وقت يُسمح لعشرات الآلاف بالتظاهر.

#اسرائيل #لجنة كورونا البرلمانية #فيروس كورونا #اغلاق شامل

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