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قيادي بالجهاد يكشف هدف الاحتلال من جولة التصعيد: إخافة الفلسطينيين وتمرير صفقة القرن..!

الأحد 23 أغسطس 2020 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بالجهاد يكشف هدف الاحتلال من جولة التصعيد: إخافة الفلسطينيين وتمرير صفقة القرن..!


غزة /سما/

كشف قيادي في حركة الجهاد الاسلامي، عن هدف الاحتلال من جولة التصعيد الحالية  والقصف والتهديد المستمر لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي للجهاد الاسلامي خالد البطش، إن التهديدات الإسرائيلية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لن تغير من مواقفه، فهو تحت الاحتلال، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه طالما الاحتلال موجود، فالمقاومة بكل أشكالها، هي حق للفلسطينيين، ويجب أن تستمر.

وأوضح البطش في تصريحات صحفية، أن : "هذه الجولة من التصعيد والقصف والتهديد المستمر لأبناء شعبنا في قطاع غزة، هي لتمرير سياسة الضم، ولإخافة الفلسطينيين، بالإضافة إلى أن نتنياهو، يريد أن يتخلص من أزماته الداخلية".

وأشار الى أن، أن العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني مستمر، ولم يتوقف، بل يزداد وينخفض، وفقاً للمحتل تنفيساً لأزماته الداخلية.

ويشهد قطاع غزة توترا امنيا مع اسرائيل، جراء القصف الاسرائيلي على القطاع واستمرار اطلاق البالونات الحارقة من غزة باتجاه المستوطنات الاسرائيلية في الغلاف، لتنصل الاحتلال من تنفيذ تفاهمات رفع الحصار عن غزة.

ويواصل قادة الاحتلال الاسرائيل تهديداته للمقاومة الفلسطينية وتضيق الخناق على غزة والتي كان اخرها منع ادخال كافة السلع والبضائع الى القطاع باستناء الطبية والغذائية.

 

#خالد البطش #الجهاد الاسلامي #تصعيد #الجيش الإسرائيلي #قطاع غزة #صفقة القرن

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