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ناسا تحذر: كويكب سيمر قرب الأرض قبل يوم من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الأحد 23 أغسطس 2020 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ناسا تحذر: كويكب سيمر قرب الأرض قبل يوم من الانتخابات الرئاسية الأمريكية


القدس المحتلة /سما/

حذر مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث، التابع لوكالة ناسا، اليوم الأحد، من أن كويكبا صغيرا سيمر على مسافة قريبة من كوكب الأرض في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أي يوم واحد قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضافت الوكالة أن احتمال ارتطام الكويكب، المُسمى 2018VP1، بالأرض ضعيف للغاية، لكن تقارب الأحداث يهز خيال بعض الأمريكيين حول ما قد يحدث في هذا اليوم بالذات.

وأضافت البيانات انه تم التعرف على الكائن لأول مرة من مرصد "بالومار" في مقاطعة سان دييغو في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وتُظهر البيانات أن الجسم سيقترب من غلافنا الجوي، لكن احتمال ارتطامه بالأرض يبلغ 0.41%. ويبلغ قطره 0.002 كيلومتر أو حوالي 6.5 قدم.

وحسب البيانات، فإن عدد الاصطدامات المُحتملة للكويكب ربما تكون ثلاثة، مع وجود "فرصة بنسبة 99.59% في أن يخطئ الكويكب الأرض".

#الارض #الانتخابات الأمريكية

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