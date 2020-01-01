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"أونروا" تخصص رابطاً الكترونياً لتحديث بيانات اللاجئين

الأحد 23 أغسطس 2020 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أونروا" تخصص رابطاً الكترونياً لتحديث بيانات اللاجئين


رام الله /سما/

 أطلقت "أونروا" خدمة تقديم طلبات التسجيل الكترونيا عبر الانترنت، وسيكون بإمكان اللاجئين الفلسطينيين ومن خلال هذه الخدمة تقديم الطلبات لتحديث بيانات التسجيل الخاصة بهم وبعائلاتهم وارفاق الوثائق المطلوبة الكترونيا عبر الانترنت، ودون الحاجة بالتوجه شخصيا الى مكاتب الوكالة.

وأوضحت أن طلبات التسجيل المتاحة باستخدام هذه الخدمة تشمل التالي:
• تسجيل واقعة زواج
• تسجيل الأبناء
• تسجيل واقعة طلاق
• تسجيل واقعة وفاة
• تعديل بيانات العائلة
وأوضحت "أونروا" أن هذه الخدمة جاءت ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها لتحسين فعالية وكفاءة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وفي ظل تفشي جائحة "كورونا" فإن هذه الخدمة ستساهم في الحدّ من التعرض للاكتظاظ وتقلل من مخاطر العدوى الممكن حدوثها بين جموع اللاجئين.

وفي خطوة لاحقة فإن "أونروا" ستسعى لتطوير بوابة تسجيل متكاملة بحيث يُسمح للاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها بالوصول مباشرة إلى سجلاتهم وتحميل وثائقهم الإلكترونية المتعلقة بتاريخ عائلاتهم على مدى السبعين سنة الماضية.

يمكنكم الان المباشرة بتقديم طلب التسجيل من خلال هواتفكم او اجهزة الكمبيوتر الخاصة بكم حسب مناطق عمليات "أونروا" الخمسة عبر الروابط الإلكترونية التالية:

الأردن: https://gfoportal.unrwa.org/edits/survey.aspx…

غزة: https://gfoportal.unrwa.org/edits/survey.aspx…

الضفة الغربية: https://gfoportal.unrwa.org/edits/survey.aspx…

لبنان: https://gfoportal.unrwa.org/edits/survey.aspx…

سوريا: https://gfoportal.unrwa.org/edits/survey.aspx…

#الاونروا #اللاجئين الفلسطينيين #كورونا

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