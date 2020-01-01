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غزة: السياحة والاثار تواصل العمل في مشروع ترميم الكنيسة البيزنطية

الأحد 23 أغسطس 2020 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: السياحة والاثار تواصل العمل في مشروع ترميم الكنيسة البيزنطية


غزة /سما/

واصلت وزارة السياحة والاثار المرحلة الثانية من المشروع الخاص بالحفاظ على موقع الكنيسة البيزنطية  شمال قطاع غزة ، بعد ان انتهت من المرحلة الاولى .

واوضحت الوزارة في بيان صحفي ان المرحلة الثانية تشمل عمليات تنقيب وحفر مجسات لاكتشاف لقى اثرية في المكان كونه يعتبر احد اهم الاماكن الأثرية في قطاع غزة .

كانت الوزارة انتهت من المرحلة الاولى للمشروع بالتعاون مع مؤسسة الإغاثة الاولية الدولية بتكلفه تقديرية بلغت حوالى 600 الف دولار ، تم خلالها  إعادة تأهيل مبنى الاستقبال ومدخل الحديقة ، وإنشاء مبنى لحماية أرضيات الفسيفساء في الكنيسة و ترميم الفسيفساء الموجودة على ارضية الكنيسة ، وكذلك إعادة تأهيل بئر الماء الاثرى .

 وتؤكد الوزارة انها ماضيه في مشروع الحفاظ على المقدرات الاثرية والتاريخية وحماية المواقع الاثرية في قطاع غزة واستجلاب مشاربع ترميم وتطوير لها بهدف حمايتها وجعلها قبلة للزوار ليتعرفوا على الموروث الثقافي والارث الحضاري لفلسطين .

#وزارة السياحة والآثار #غزة #الكنيسة البيزنطية

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